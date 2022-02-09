Kurşun yağdı

Suna ERDEN

Ülkenin tanınan isimlerinden Halil Falyalı, dün akşam evine dönerken otomatik silahlarla düzenlenen planlı bir suikast sonucu öldürüldü. Saldırıda Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş da yaşamını yitirdi. Suikastın otomatik silahlarla gerçekleştirildiği; olayda biri kiralık iki araç kullanıldığı, polisin ilk etapta şüpheli bir isim tespit ettiği bilgisine ulaşıldı.

Meydana gelen olay ülke gündemine bomba gibi düşerken, polis ekipleri teyakkuza geçti. Olay yerinde yapılan incelemede 40 kovan tespit edilirken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gidiş ve geliş güzergâhları uzun süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Falyalı’ya ait 4x4 araç Girne Polis Müdürlüğü’ne çekildi.

20 Temmuz Caddesinde kanlı hesaplaşma

Elde edilen bilgilere göre; olay dün saat 19.00 sıralarında Falyalı’nın Çatalköy’deki evinin yakınında 20 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Önde kendisi, arkada eşi ve çocuklarıyla iki araçla seyreden Falyalı’ya pusu kuruldu.

Biri kiralık, iki araçla Falyalı’nın aracının önünü kesen saldırganlar, otomatik silahlarla kurşun yağdırdı. Çarpaz ateşe tutulan Falyalı’nın o esnada araçtan çıkıp kaçmaya çalıştığı ancak 3’ü başına, 5’i vücuduna 8 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Saldırıda şoför Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken, Falyalı ağır yaralı olarak önce Girne Akçiçek, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi ve son olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

YDÜ’de yapılan tüm müdahalelere rağmen Falyalı hayatını kaybetti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Saat19. 45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” açıklaması yaptı.

Polis teyakkuzda

Meydana gelen olay ülke gündemine bomba gibi düşerken, polis ekipleri teyakkuza geçti. Olay yerinde yapılan incelemede 40 kovan tespit edilirken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gidiş ve geliş güzergâhları uzun süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Falyalı’ya ait 4x4 araç Girne Polis Müdürlüğü’ne çekildi.

Korumalar sorguya alındı

Polis, saldırı nedeniyle Falyalı’nın yakın korumalarını sorguya alırken, yakınlarından, ailesinden, eşinden de ifade alındı. Çevre güvenlik kameraları, mobeseler incelemeye alındı; ilk etapta bir şüpheli isme ulaşıldığı öğrenildi.

Söz konusu şahsın olayda kullanılan aracı kiralayan kişi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tüm çıkışlarda önlem alındı

Polis saldırganları bulmak ve kaçmalarını önlemek için limanlarda, sınır kapılarında ve havaalanında önlem alırken, cinayet zanlılarının yasa dışı yollardan ülkeden kaçmış olabilecekleri öne sürüldü.

İşbirlikçileri olabilir

Evli ve üç çocuk babası olan Halil Falyalı’nın üzücü bir şekilde yaşama veda etmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Olayın ardından çok sayıda yakını ve seveni Yakın Doğu Hastanesine giderek ailesinin acısına ortak oldu. Polisin ayrıca suikastın faillerin yanı sıra işbirlikçilerini de aradığı bu yönde de soruşturma başlattığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022, 08:26