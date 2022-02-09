Tanıklar dinleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2016 yılında gerçekleşen kundaklama olaylarının azmettiricisi olarak gösterilen ve yurt dışına çıkış yaparak 5 yıl Türkiye’de yaşayan, geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler’in ilk tahkikat duruşmasına alt mahkemede başlandı.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada Başsavcılık adına savcı Hasan Boşnak, ilk etapta King Oto Kundaklanması ile ilgili şikâyetçi olan Halil Kahraman’ı tanık olarak dinletti. Halil Kahraman, King Oto’nun sahibi olduğunu ve sanık Enver Bahçeciler’in işyerini şov için kundakladığını, 500 bin sterlin zarara neden olduğunu ileri sürüp şikayetçi olduğunu belirtti.



Kahraman mahkemede ne dedi?

Kahraman, mahkemeye şu şekilde şahadet verdi

“18 Şubat 2016 yılında galerime gittim. İsmail Mavideniz arkadaşımla dışarıya çıktık. Gece 11.00’de galerimde bıraktığı arabasını almaya gittik. 00.30’da Ali Tosun, beni aradı ve ‘galerin yanıyor’ dedi. Gittiğimde 500 bin sterlin değerinde 9 tane lüks aracım yanmıştı. Kimseyle bir alacak vereceğimde yoktu. Bu galeriyi yakan Mahmut Selkar, Enver Bahçeciler’in has adamıydı. Onlarla tanışmam bir sene önce olmuştu. Galerime 10-15 defa gelmiştirler. Birkaç kez ticaret yaptık. Asok’un 27 adet Japon arabasını bana satıp, parayı aldılar. Üç Mercedes bir de apartman dairesi aldım. Bir fiil ödendiler. Bu mallar ödendikten sonra Enver Bahçeciler, benden 100 bin TL istedi. Arabası ipotekliydi. Bende kendisine parayı vermeyeceğimi söyledim. Israr ettiler. Kesinlikle vermeyeceğimi söyledim. 10 bin TL’lik çek yollamışlardı fakat çek sahibi report olmuş biriydi. Yine de 4 bin TL verdim. 3-5 gün sonra 10 bin TL’den kalan parayı istediler. Ben de kurtulmak için Mahmut Selkar’a 5 bin TL’yi verdim. ‘Bir daha galerime gelirseniz polise şikayetçi olurum’ dedim. Kendilerini son görüşüm oldu ama çeşitli telefonlardan tehditler aldım. Davamı geri çekmem için. Adalete güvendiğim için şikayetimi geri çekmedim. Tehditleri aracılarla yaptılar. Galeriyi yakan 9 yıl da hapis alan biridir. Bizim Bahçeciler’e bir yanlışımız olmadı.

Manevi olarak çok yıprandık. 6 ay işyerimiz kapalı kaldı. KKTC’de böylesi üç işyerinin aynı anda kundaklanması olayı olmamıştı. Olaydan önce Bahçeciler gitti ve 6 yıl sonra geldi.

Bahçeciler şov yapmaya çalıştı. Adalete güveniyorum. Şikayetçiyim.”

İkinci tanık da dinlendi

Savcı Boşnak, ikinci tanık olarak İzzet Colayır’ı dinletti. Colayır, olayla ilgili verdiği tanık ifadesini yineledi.

Colayır, mahkemedeki ifadesinde şunları kaydetti: “Arap Cengiz isminde bir arkadaşım vardı. Yıllar sonra terminal bölgesinde buluşmuştuk. Evren Baysal isminde biri geldi. Cengiz’in arkadaşıydı. Evren Baysal’la arkadaş oldum. Telefon numaralarımızı verdik. Yaklaşık bir saat sohbet ettik. Yanlarından ayrıldım. Arkadaşlığımız 2016 yılına kadar sürdü. Bazen görüşürdük. Bana emlak işi yaptığını söyledi. Hatta beraber bazen emlak konularında birbirimize yardımcı olurduk. Bir gün özel bir konuda görüşmek istedi. Ülkeye sahte pasaportla girdiğini, teminatla serbest kaldığını söyledi. Murat yeğenimin evi var. 50 bin sterlin eve yatırmıştık. ‘Gel Bostancı’da reisinle tanıştırayım’ dedi. Enver Bahçeciler’di. Oturduk yedik, içtik. Belli bir saatten sonra ayrıldım. Evren Baysal, bana “Reisimizin Özmerhan’dan 1 milyon sterlin alacağı var. Benim de 50 bin sterlin alacağım var. Çok kötü şeyler olacak. Sen yanımda mısın diye sordu. Yok, ben karışmam” dedim. Beni başka bir gün aradı. İki tane yeğenim, Eren Baysal, Ozan Ögeyik adaya gelecekler. Bizim faaliyetlerimiz var dedi. Evren Baysal, talimatı Enver Bahçeciler’den aldığını ve 1 milyon sterlin ile evin ipotek parası 50 bin sterlin ödenmezse, Opel Plaza, King Oto ve Özmerhan binasını kundaklayacaklarını söyledi. Bir büyük olarak nasihat ettim. Bunları öğrendikten sonra uzaklaştım. Evren Baysal, bir gün beni aradı. Ehliyetinin polis tarafından alındığını, ailesinin Türkiye’den geleceğini ve kendisi için araba kiralamamı istedi. Arabayı kiralayıp, ona teslim ettim. Kuşkularım vardı. Araştırdım. Ailesinin gelmediğini öğrendim. Aracı takibe aldım. Farklı yerlere gidildiğini ve farklı kişiler tarafından sürüldüğünü öğrendim. Aracı iade etmelerini istedim. Bu araç adıma kayıtlı olduğu için tutuklandım. Kiralık araçtan benzin çekip, işyerlerini kundakladılar. Bir gün Girne’de Ozan Ögeyik, Eren Baysal, Evren Baysal’la buluştum. Üç işyerini kundaklayacaklarını, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve talimat beklediklerini söyledi. Bu talimat kimden gelecek diye sordum. Reis Enver Bahçeciler’den talimat beklediğini söyledi. Telefon görüşmeleri sırasında masada yakın otururduk, Bahçeciler’in sesini duydum. Bu üç işyeri kundaklanacaktı.

Bu görüşmemiz sonrası kundaklama olayı olacaktı. Kundaklama olayından 4 gün sonra tutuklandım. Kiralık araçtan dolayı tutuklandım. Evren Baysal, bana kundaklama olayından sonra “Bak dayı biz hallettik hoh” mesajı attı.