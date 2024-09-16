Krize girdi

Lefkoşa’da meydana gelen olayda Türkmenistanlı Murat Torayev, kız arkadaşıyla ilişkisi olduğundan şüphelendiği 19 yaşındaki gencin evini bastı, darp edip burnunu kırdı, zorla aracına bindirerek kaldığı apartman dairesine götürdü.

Gencin evine hapseden zanlı, hastaneye ve polise gitmesini de önlemeye çalıştı. Olayın ardından

“vahim zarar, ciddi darp, zorla alıkoyma” suçlarından tutuklanan Türkmenistanlı Murat Torayev dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının arkadaşı olan 19 yaşındaki A.N. ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nun Taşkınköy’deki evine sabah karşı saat 00.05 sıralarında giderek, olay çıkardığını söyledi. Polis, 14 Eylül’de meydana gelen olayda zanlının evinde gittiği Ahmetoğlu’nun burnuna ve ağzına sağ iki kez vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip burnunu kırdığını açıkladı. Polis memuru, zanlının Ahmetoğlu’nu zorla aracına bindirip, Lefkoşa’daki evine götürdüğünü, daha sonra dışarı çıkmaması için apartmanın önünde nöbet tuttuğunu ifade etti.

Polis, zanlının hastaneye gitmek için evden çıkan Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nun yanına giderek hastaneye ya da polise gitmesini engellediğini belirtti.

Polis, zanlının Ahmetoğlu’nu PN 679 plakalı aracına bindirip izni zorla başka bir eve götürerek alıkoyduğunu açıkladı. Polis, bir fırsatını bulup evden çıkan Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nun hastaneye gittiğini, durumun kendilerine bildirildiğini ve soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının da bazı beyanlarda bulunduğunu, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

