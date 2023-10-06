KTOEÖS dozu artırdı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) seçilmiş kurulları ve eylem komitesi dün, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde saat 15.00’te toplanan eylemciler, “Çekin Ellerinizi Eğitimimizden, Kültürümüzden, İnancımızdan”, “Demokratik, çağdaş toplum için nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, saygın, aydın özgür öğretmen için insanca bir geçim ve yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz” pankartları ve ellerindeki siyah kukla pinokyo ile açıklama yaptı, ardından da Maliye Bakanlığı’na yürüdü.

“Geleceğin mimarı öğretmenlerdir, Maliye Bakanı Değil”, “Sadaka Değil Hakkımız İstiyoruz”, “Eğitime ve Öğretmenlere yapılan saldırılara asla izin vermeyeceğiz” pankartlarıyla Maliye Bakanlığı’na gelen eylemciler, burada da bir açıklama yaptı.

Açıklama ardından ellerindeki üzerinde Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın resmi bulunan sahte Amerikan Dolarlarını Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya vermek isteyen eylemciler, polisin görüşmeye izin vermemesi üzerine sahte paraları Maliye Bakanlığı bahçesine attı.

