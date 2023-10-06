Gelişmeler olumlu

Kıbrıs sorunuyla ilgili bir BM temsilcisi atanması konusundaki görüşmelerin sonuca ulaştığının görüldüğü ifade edildi.

Haravgi gazetesi, “BM Temsilcisinin Atanması Önümüzdeki Günlerde” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Türk tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili bir BM Genel Sekreteri temsilcisi atanmasına rıza gösterdiğinin görüldüğünü ileri sürdü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın BM Genel Merkezi'nde, Türkiye’nin temsilci atanmasını kabul ettiğine dair açıklamasının bir temele sahipmiş gibi göründüğünü belirten gazete, bu açıklamanın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın huzurunda yapıldığını anımsattı.

Haberinin devamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın buna karşı olduğunu ifade ettiği yazan gazete, Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili bir BM Genel Sekreteri temsilcisi atanması durumunda, bunun uluslararası örgüt aracılığıyla bir özel temsilci değil, BM Genel Sekreteri'nin şahsi temsilcisi olması gerektiği şartını tekrarladığını iletti.

Temsilci atamasının bu hafta sonuna kadar veya önümüzdeki haftanın başında açıklanmasının beklendiğini de öne süren gazete, temsilcinin şahsi temsilci mi, özel temsilci mi olacağının ise henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Atanacak kişinin BM Genel Sekreteri'nin şahsi temsilcisi olması durumunda yalnızca BM Genel Sekreteri'ne, BM özel temsilcisi olması durumunda ise uluslararası örgüte hesap vermesi gerekeceğini kaydeden gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise bunu istemediğini ekledi.