Girne’de bir eğlence mekanı içerisinde çıkan olayda Berat Fırat, kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle Ö.D.’yi darp ederek, çenesini kırdı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının, kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle Ö.D.’nin gizlice arkasından gelerek, yüzünün sol yanak kısmına yumruk vurmak suretiyle çene kemiğinin kırılmasına neden olduğunu aktardı. Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını, yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahade altına alındığını ve tedavisinin devam ettiğini belirtti. Polis, olay yerindeki kamera görüntülerinin temin edildiğini ve incelemesinin sürdüğünü, tanık ifadelerinin alınacağını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.