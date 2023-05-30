Süreç işliyor

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonucuna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha seçildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edeceğini ve hükümeti açıklayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Cumhurbaşkanı ne zaman yemin edecek? Hükümet ne zaman kurulacak" sorularına yanıt verdi. Kalın, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları açıklamasını işaret etti.

katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir siyaset dehası olduğunu bir kez daha teyit eden bir seçim süreci yaşadığını belirten Kalın, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Seçimi bütün Türkiye'nin kazandığını ifade eden Kalın, "Kaybedenler yok mu? Elbette var. 'Hiç kimse kaybetmedi' demek doğru olmaz. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri kaybettiler. Onlara destek veren birtakım Kandil'in uzantıları, Kandil'in kendisi, FETÖ, Pensilvanya ve benzeri yapılar kaybettiler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra aynı gün bir göreve başlama töreninin olacağını belirten Kalın, buraya vatandaşların yanı sıra uluslararası misafirlerin ve liderlerin davet edileceğini, Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının da burada olacağını aktardı.

Bunların ardından kabinenin açıklanacağını ifade eden Kalın, YSK'nin yapacağı açıklamanın ardından hem Meclisin hem de Cumhurbaşkanlığının takviminin netleşeceğini dile getirdi.

YSK kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi dün 17.00´de sona erdi.