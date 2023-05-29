Tümüne kırmızı kart

Girne’de halı saha maçı sonrası meydana gelen olayda 5 kişi bir araya gelip, 22 yaşındaki kaleci V.B.’yi darp etti. Sözlü tartışmayla başlayan ancak daha sonra fiziksel saldırıya dönen kavgada çenesi kırılan V.B. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin Cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Fırlar, Mehmet Tunç, Samet Çetin, Ahmet Temizüd ve Umut Arık dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Polis 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.20 sıralarında Girne’de, İstiklal Sokak üzerinde bulunan halı sahanın otopark kısmında yaşanan olayda Mehmet Fırlar, Mehmet Tunç, Samet Çetin, Ahmet Temizüd ve Umut Arık’ın, tartıştıkları V.B.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup, ciddi bir şekilde darp ederek, çenesinin kırılmasına neden olduklarını söyledi.

Polis V.B.’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin Cerrahi servisinde müşahede altına alındığını, tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlıların 27 Mayıs 2023 tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis zanlıların ifade verdiğini, beyanlarının araştırılacağını, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Polis, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

