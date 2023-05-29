Suna ERDEN

Girne ve Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazalarında 61 yaşındaki İffet Bilal ile 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu yaşamını yitirdi.

Girne bölgesinin sevilen esnaflarından biri olan İffet Bilal’in ölümüne neden olan kaza dün sabah saat 01.00’de sıralarında gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 19 yaşındaki Mustafa Soytürk RT 846 plakalı araçla Tatlısu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağına geçti. Sürücü, bu esnada karşıdan gelen İffet Bila yönetimindeki GY 603 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.

Kazada ağır yaralanan GY 603 plakalı araç sürücüsü İffet Bilal, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. RT 846 plakalı araç sürücüsü Mustafa Soytürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Aydın (E-19) ise hafif yaralı olarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Taburcu edilen sürücü öğle saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sürücü hakkında soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklama emri alındı.



İki çocuk annesiydi

İki çocuk annesi Ödül Demircioğlu’nu hayattan koparan kaza ise dün sabah 08.10 sıralarında Güzelyurt'ta Bostancı trafik ışıklarında meydana geldi. Ödül Demircioğlu, Bostancı istikametine doğru seyreden Hüseyin Rüstemoğlu (E-59) yönetimindeki TNZ 207 plakalı otobüsün sağ ön kapısına bisikletinin ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ödül Demircioğlu kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çevresi tarafından çok sevilen iki çocuk annesi Ödül Demircioğlu’nun ölümü, ailesi ve sevenlerini üzdü.

Demircioğlu en son "Melekler Takımı" için yapılan anma bisiklet turunda pedal çevirmişti

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu üyesi olan Ödül Demircioğlu, federasyona bağlı çocuk fitness eğitmenliği de yapıyordu.