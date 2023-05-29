Emrah’ı neden kaçırdılar?

Suna ERDEN

Girne bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde kendisine destek olmadığı gerekçesiyle Çatalköy Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un şoförünün kaçırılmasını sağlayarak, darp ettirdiği iddia edilen eski başkan Mehmet Hulusioğlu ile suç ortakları Vedat Hacıabitoğlu, Sıtkı Demirağcı, Kemal Demirağcı hakkındaki soruşturma sürüyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, haklarında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk emri alınan eski başkan ile 3 adamı dün bu kez teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, mobese görüntülerinin inceleneceği açıklandı.

Soruşturma aşamasında zanlıların polis gözetiminde kalmasına gerek olmadığı belirtilerek, davalarında hazır olmaları için teminata bağlanmaları talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi, zanlıların her birinin 20 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için birer kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar yargılanıncaya kadar özgür kaldı.

Zanlılar aksi ispatlanmadığı sürece ileride ‘zorla insan kaçırma, kasti hasar, şiddet tehdidi ve ciddi darp’ suçlarından yargılanacak.

Olayın geçmişi

Girne’de 24 Mayıs 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılan zanlılardan Kemal Demirağcı, Vedat Hacıabitoğlu ve Sıtkı Demirağcı’nın Çatalköy Belediyesi çalışanı Emrah Beyazlı’yı Şehit Mustafa Mehmet Caddesi üzerinde bulunan evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdıkları ve Beşparmak dağlarına götürdükleri ifade edilmişti. Eski başkan Hulusioğlu’na destek vermediği gerekçesiyle kaçırılan Beyazlı’nın dağda darp edildiği ileri sürülmüştü. Zanlıların daha sonra Beyazlı’yı tekrar araca bindirip, Arapköy’de bulunan eski başkana ait taş eve götürdüğü iddia edilmişti.

Hulusioğlu’nun taş evde Beyazlı'yı, "Bu sana ders olsun, seni burada öldürürüz. Seni burada boğazlarız ve gömeriz" diyerek tehdit ettiği, zanlıların daha sonra Beyazlı'yı plakası meçhul gri araçla Çatalköy'e geri götürdüğü öne sürülmüştü.

Yapılan ilk araştırmada Beyazlı’nın evinin önünden kaçırıldığına dair iddianın doğru olmadığı belirlenmişti.