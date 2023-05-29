Güzelyurt’ta bisikletiyle seyrederken otobüsle çarpışan ve yaşamını kaybeden 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu’nun ardından eşi Deniz Demircioğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Deniz Demircioğlu, “Güneşim battı” ifadelerini kullandı.

Deniz Demircioğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Söyleyecek sözüm gözümde yaşım kalmadı, inanamıyorum bu duruma 30 yıllık birliktelik böyle bitmemeliydi.

Buraya yazan herkese tek tek cevap verecek ne gücüm var ne de takatim.

Hepinizin Ödül adına yazdığınız güzel sözler ve dileklere teşekkür ederim.

Güzel bir insan güzel kadın anne sevgili her şey…

Benim her şeyim alındı ,güneşim battı, karanlıklara hapsolmamak çocuklarıma bakmak için kendimi toparlamaya çalışıyorum.

Şimdi acımı yaşamak için biraz sessizliğe ihtiyacım var.”