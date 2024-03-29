Kudret Özersay: Polis, Maypa’nın iddia ettiği yolsuzlukları da araştıracak

Bu sabah mahkeme salonundaydık. Serdinç’in birtakım belgeleri, bilgileri elde etmesi, elde etme şekli, ona bu belgeleri verenlerin bu belgeleri verme yetkisi, belgelerin ne oranda gizli olduğu, kamu oyuna bu belgelerin sosyal medya üzerinden paylaşılması ve dahası suç teşkil eder mi ya da ne oranda hangi açıdan suç teşkil eder? Bu konular Mahkemelerimiz tarafından ciddiyetle değerlendirilecek, bugün o salonda bende bu hissiyat oluştu. Ortada bir suç varsa zaten ceza de verilecek. ANCAK bugün mahkemenin verdiği kararda DİKKAT ÇEKEN EN ÖNEMLİ HUSUS ŞUDUR: Bu polis soruşturmasının başlatılması için şikayette bulunanlarla BAĞLANTILI KONULARDA da bir soruşturma başlatılması için Mahkeme Polis’e EMİR VERDİ ve üstelik belirli bir süre içinde bu soruşturmanın yapılmasını istedi.

Yani sadece “BU BELGELER NERDEN BULUNDU VE NEDEN KAMUOYUNA AÇIKLANDI meselesi değil ama aynı zamanda BU BELGELERLE İDDİA EDİLEN YOLSUZLUK VE HUKUKSUZLUKLAR yapıldı mı yapılmadı mı o da Polis tarafından araştırılacak, üstelik Mahkemenin EMRİYLE araştırılacak. Yani kimsenin “BU BELGELER SAHTEDİR” demediği, diyemediği o belgelere bakıldığında bir yolsuzluk var mı onun da araştırılması kararı çıktı!

Zaten ihtiyacımız olan şey GERÇEĞİN BİR KISMININ yani yerine göre sadece BİZE YARAYAN KISMININ DEĞİL GERÇEĞİN TAMAMININ ortaya çıkmasıdır! Gerçeğin TAMAMININ ne olduğu er ya da geç ortaya çıkar.