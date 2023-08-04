KKTC’de belirsiz

Güney Kıbrıs’ta bu yılın ilk altı ayı içerisinde satılan taşınmaz mal satışlarının toplam değerinin 3.2 milyar Euro olduğu belirtilirken, KKTC’de 2023 yılına ait herhangi bir istatistik bulunmadığı, ayrıca ‘sözleşmeli satışlar’ nedeniyle gerçek durumun bilinmediği öğrenildi.

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta, bu yılın ilk altı ayı içerisinde taşınmaz mal satışına ilişkin 3.2 milyar Euro değerinde 12 bin 162 işlem yapıldığını yazdı.

Habere göre, 2022 yılının aynı döneminde ise 2.5 milyar Euro karşılığında 10 bin 700 satış işlemi gerçekleşti.

En çok taşınmaz mal satışının sırasıyla Limasol, Baf ve Larnaka’da gerçekleştiğini yazan gazete Limasol’da bu yılın ilk altı ayında, geçen yıla oranla mal satışının yüzde 38 oranında arttığını belirtti.

Habere göre aynı dönemler baz alındığı zaman ise Baf’ta yüzde 52; Larnaka’da yüzde 26.4 ve “Mağusa bölgesinde” yüzde 3.5 artış olurken Lefkoşa’nın güneyindeki satışlar ise yüzde 4.1 oranında azaldı.