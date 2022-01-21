Kurtuluş reçetesi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili adayı Ahmet Savaşan, eğitim ve turizm sektörlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Savaşan katıldığı televizyon programında, ülkede salgın ve ekonominin birlikte yönetilmesi gerektiğini, “özellikle dar ve sabit gelirli aileler, küçük işletmeler ve yerli üreticiler adeta bitkisel hayata girmiş durumda” olduğunu savundu.

Bu sorunlara karşı pek çok adım atıldığını ancak bu adımların refah seviyesini artıracak adımlar olmadığını belirten Savaşan, şöyle dedi:

“Şimdi yapılması gerekenler ise bu güne kadar atılan adımları ileriye götürmek ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektir. Özetle, bir yandan sağlık kapasitesini güçlendirip organizasyonunun etkinliğini artırmak, diğer bir yandan ise turizm, yükseköğretim ve konuk sektörünün önce 2019 seviyesine, kısa süre sonra da daha üst seviyeye çıkması için çalışmak gerekiyor. Bunların yanında elbette akıllı tarım ve bilişim sektörlerini de ülke ekonomisine kazandırmak ve ayrıca başta gümrük uygulamaları olmak üzere tanınmamışlığın avantajlarından da yararlanmak için adım atmak gerekiyor. UBP olarak bizler bu adımların tümünü atacak kadrolara ve bilgi birikimine sahibiz ve bunları da yapmaya kararlıyız.”

Bahse konu sektörlerin yeniden yapılandırılması gerektiğini de belirten Savaşan, “Daha nitelikli turist ve öğrenci, daha yüksek gelir demektir. Daha varlıklı yani nitelikli turist ve öğrenci ülke içi katma değerin ve dolayısıyla da refah seviyesinin artması sonucunu doğuracaktır” dedi.

