Suçlu oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, eski sevgilisinin fotoğrafları ile katıldığı bir yarışmanın görüntülerini, başka bir şahsa gönderen Taner Bulut, şikayet üzerine özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla gözaltına alındı. Zanlı dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Arık, zanlının, 20 ile 23 Eylül tarihleri arasında, Gazimağusa’da, eski sevgilisi M.Ç. isimli kadının, birlikte çektirdikleri fotoğraflar ile katıldığı bir yarışmaya ait görüntüleri ekran görüntüsü alarak, başka bir kişiye gönderdiğini açıkladı.

Zanlının, Ağustos ile Eylül ayları arasında adı edilene birçok kez telefonda mesaj atan telefon tacizliği suçunu işlediğini de aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

