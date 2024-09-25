Bu krizde iyi para

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkete ait taşınmaz malı satmak için sahte vekaletname düzenleyen Enver Yücel, 520 bin Sterlin para aldı.

Şirketin malını satarak paraları alan zanlı şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

gösteren bir şirketin yetkisinin kendisine verildiğine dair sahte vekaletname düzenleyerek, 3 Eylül 2024 tarihinde Tapu ve Kadastro Dairesi’nde ibraz edip tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının sahte vekaletnameyle şirkete ait taşınmazı satıp 520 bin Sterlin elde ettiğini açıkladı. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 23 Eylül’de tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru, aynı gün zanlının evinde ve iş yerinde yapılan aramada 55 bin TL ve 24 bin 870 TL para bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirtti.

Polis, kayıp emareler de olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

