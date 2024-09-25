Ercan’da tutuklandı

Aynı okulda okuduğu Oladayo Olamide Olaye’ye para vererek yerine sınava girmesini sağlayan Agboola Rafeal Babatunde Ercan Havaalanında ülkeye giriş yaparken yakalandı.

Zanlı ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının Haspolat’ta meydana gelen evrak sahteleme suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 6 Kasım 2023 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde turizm araştırma metotları sınavına Oladayo Olamide Olaye’nin kendi yerine sınava girmesi için para verdiğini ve onun yerine imza atmasını sağladığını söyledi.

Polis memuru, Olaye’nin sınav kağıdı ve yoklama listesine imza atmak suretiyle evrak sahtelediğini söyledi.

Polis, Olaleye'nin imzaladığı yoklama listesi ve sınav kâğıdının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Olaleye’nin 13 Kasım 2023 tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Agboola Rafeal Babatunde’nin de 20 Ekim 2023 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığı tespit edildiğinden dolayı aleyhinde tutuklama emri temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 22 Eylül 2024 tarihinde Ercan Havaalanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru, 2 gün süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

