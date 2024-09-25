 ‘Şeytan’dan talimat aldım’

Lefkoşa’da bir pansiyonda kalan Ali Kurban, oda komşusu 60 yaşındaki adamı ciddi şekilde darp ederek, hastanelik etti.

Söz konusu şahsa kendisine zarar vereceğini düşündüğü için saldıran zanlı, “Şeytan öldür dedi ama ben yapmadım” dedi.

Tutuklanan zanlı dün ciddi darp suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 21 Eylül 2024 tarihinde saat 02.00 sıralarında Surlariçi Asmaaltı Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir pansiyonda meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının pansiyonunun koridorlarında kendisine zarar vereceği düşündüğü gerekçesi ile aynı yerde sakin H.H.G.’nin yüzüne elleri ile defalarca yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, H.H.G.’nin gerekli sağlık muayenelerinin yapılması için Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldüğünü, beyin kanaması teşhisiyle tedavi altında alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde H.H.G’nin sağlık kontrollerinin tamamlanmasına müteakip taburcu edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının ailesinin yurt dışında olduğunu, burada yalnız yaşadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı ise önce H.H.G’nin kendisine saldırdığını, yüzüne yumruk attığını söyleyerek, “o bana saldırınca şeytan onu öldür dedi ama ben sadece yumruk attım” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 7 kefilin 700’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 09:53