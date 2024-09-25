İçti, sürdü

Kuzey Kıbrıs’a 11 Eylül’de Waseem Abbas Shah adına düzenlenmiş sahte Pakistan pasaportuyla giriş yapan Ali Hasan, 13 gün sonra kaza yapınca yakayı ele verdi.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında Ali Hasan’ın 118 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JR 325 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıktığını ve orta refüjün bordür taşları ile refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra takla attığını belirtti.

Polis, kazada sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlının 11 Eylül 2024 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye tasarrufunda bulundurduğu Waseem Abbas Shah adına düzenlenen sahte Pakistan pasaportu ile ülkeye giriş yaptığının ortaya çıktığını ifade etti.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme hakkında “sahte resmi belge düzenleme, tedavüle sürme” , “sahte davranışla kayıt temini” ve “başkasının kimliğine bürünme” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

