AB ile ortak hareket

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Rum Savunma Bakanlığı’nın bereketli bir dönemden geçtiğini ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin silahlı kuvvetleri ile savunmasını güçlendirmekle ilgili planlarını hayata geçirdiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine söyleşi veren Petridis, “Türk tahrikkarlığına” karşı güçlü bir Avrupa siperi oluşturulması çabasıyla birlikte, Doğu Akdeniz’in deniz ilgi alanı olabilmesine yönelik şartların olgunlaştığını kaydederek, bu çerçevede AB güçlerinin bölgedeki daimi varlığı için uğraştıklarını ifade etti.

Gazete, Petridis’in, Rum Savunma Bakanlığı’nın her daim, gelişmelere göre şekil alan bir eylem planı bulunduğunu ve hedeflerinin, dost ülkelerle savunma işbirliği anlaşmaları imzalamak, Rum Milli Muhafız Ordusu’nu modern araçlarla güçlendirmek ve personel ile seferilere ilişkin prosedürler ile altyapıları geliştirmek olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Petridis, tarihte ilk defa AB içinde ve dışındaki dost ülkelerle bu kadar çok savunma işbirliği anlaşması imzalandığına dikkati çekerek, mevcut anlaşmaların güçlendirilmesi ve yenilerinin imzalanmasına yatırım yaptıklarını ifade etti.

Petridis, halihazırda Körfez ülkeleri ile yeni savunma işbirliği memorandumu hazırlandığını ve ABD ile imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler aktardı.

Gazete, Petridis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin geniş bölgedeki rolünü yükseltmek için de çaba göstereceklerini kaydederken, pandeminin RMMO’nun günlük eğitim programını aksattığını ve personelin bir kısmında virüs saptandığını; ancak durumun kontrol altında olduğunu söylediğini yazdı.