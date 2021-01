Kuzeyde 15, güneyde 129 yeni vaka

KKTC’de dün bin 773 testle 13’ü yerel 15 Coronavirüs vakası daha saptandı. İyileşen 17 kişi taburcu edildi.

Vakalardan 13’ünün Girne, birinin Lefkoşa, birinin ise Güzelyurt bölgesinden olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin son 24 saatteki Coronavirüs verilerine ilişkin açıklamasına göre; testleri pozitif çıkan 13 kişi yerel vaka, 2 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları için gözetim altındaydı.

Yapılan test sayısı 380 bin 395’e, vaka sayısı 2 bin 12’ye, iyileşip taburcu edilenler bin 770’e yükseldi.

Tedavisi devam eden 230 hastadan 55’i pandemi merkezinde, 171’i pandemi otellerinde takip edilirken 4 hastanın tedavisi ise yoğun bakım servisinde sürüyor.

KKTC’de pandeminin başından beri 12 hasta hayatını kaybetti.

Güney’de can kaybı 183’e yükseldi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde Coronavirüs’ün aldığı can sayısı 4 artarak 183'e ulaştı, vaka sayısı 30 bine dayandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün 78 ve 87 yaşlarında iki erkek ile 81 ve 89 yaşlarında iki kadın hasta hayatını kaybetti. Coronavirüs’ün aldığı can sayısı 183'e ulaştı.

Yine dün yapılan 8 bin 155 testten 129'u pozitif çıktı. Pandeminin başından beri Güney'de test sonucu pozitif çıkanların sayısı 29 bin 887'ye dayandı.

Türkiye’de vaka sayısı düşüyor

Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 152 bin 758 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 723 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 5 bin 811 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı

2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, vefat sayısı 24 bin 933, ağır hasta sayısı 1962 oldu.