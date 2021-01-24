Ağıllar yolu ne oldu?

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Dikmen köyünde bulunan ağıllar bölgesinde hayvan üreticiliği yapan vatandaşlar yöneticilerin ilgisizliğinden dert yanıyor ve verilen sözleri hatırlatıyor. Diyalog’a konuşan Hasan Gülbal ve Hüseyin Koççat isimli üreticiler yaşadıkları mağduriyeti, altyapı eksikliği ve ağıl yollarının yapılmaması olarak sıraladı. “Hayvanlarımız ölüyor. Hayvanlarımıza ve bizlere günah sesimizi duyun” diyerek Tarım Bakanlığı’na seslenen üreticiler devlet tarafından yapımına başlanan ve yarım bırakılan işin tamamlanmasını talep etti. Üreticiler şunları aktardı:

Hasan Gülbal: Hayvanlarımız ölüyor

“Kış ayları geldi mi ağıllar bölgesine girilmiyor. Geçtiğimiz kış bütün yağmur suları ambarlarımıza girdi ve yemler, samanlar ve sanolarımızı atmak zorunda kaldık. Bunun yanı sıra birçok hayvanımız da telef oldu. Altyapı yapılmadığı için yağmur suları mandıralarımızın içerisinde geçiyor ve hayvanlarımıza zarar veriyor. Tarım dairesinden gelip zararımızı rapor edip tazmin edileceği söylendi ancak hiçbir tazmin yapılmadı. Büzleri siz alın projeyi hazırlatıp altyapıları yapalım dediler istedikleri kadar büz alındı ancak kimse gelip ilgilenmedi. Hayvanlarımız devletin ihmali nedeniyle ölüyor ve hem hayvanlarımıza hem de bizlere yazık oluyor. Bir gün ansızın çıkıp geldiler ve alel acele bir çalışma başlattılar. Mandıralarımızı su basmasın diye geçici bir çalışma yapacaklarını söylediler ve mandıraların etrafına birer metrelik kanallar açıp gittiler. Buraya ne kasap gelebiliyor ne de siparişlerimizi getiren yem kamyonları. 1 yıldır yemleri sırtımızda mandıralarımıza taşıyoruz. Devlet, kaymakamlık, hayvancılık dairesi nerede? Hiçbir bakan buraya gelip sıkıntılarımızı dinlemedi. Bu yaşadığımız sıkıntılarda gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin suçu vardır.”

Hüseyin Koççat: En büyük sorun altyapı eksikliği

“Ben üniversite bitirdim ve torpilim olmadığı için devlet işine giremedim. Su dağıtım işi yapıyorum ve aynı zamanda hayvancılık işi ile uğraşıyorum. Ben bu mandıra yerini aldığım zaman 200 bin TL borca girdim. Devlet biz hayvancılarla ilgilenmiyor. Yollarımız yapılmadığı için hayvanlarımız mandıralarımıza giren sular nedeniyle telef oluyor. Hayvanlarımıza yemleri araçlar buraya giremediği için sırtımızda taşıyoruz. Geçen sene 70 civarı kuzu telef oldu. Alt yapı olmadığı için bütün sular ağılların içinden geçiyor. Buraya sadece gelip bakıp gidiyorlar. Bütçemiz yok büzleri siz alın biz de proje hazırlayıp alt yapılarla yolları yapalım dediler. Birkaç tane üretici ile birleşerek 7 bin TL cebimizden verip altyapı malzemelerini aldık ancak aldığımız malzeme atıl durumda duruyor. Şikâyetlerimizi defalarca ilgili bakanlık ve dairelere bildirmiş olmamıza rağmen hiçbir sonuca varamadık. Ben çalışarak paramı kazanmak istiyorum ancak halimizi gören yok. Ben de hayvanları satıp devlet kapısında işe alınmayı mı bekleyim? Yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle bu işten soğumaya başladık.”