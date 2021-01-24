61 yaşındaki Rum dolandırıldı

Limasol’da 61 yaşındaki bir şahıs, bankadan gönderiliyormuş gibi görünen kısa mesaja aldanarak, hesabındaki 71 bin Euro’yu dolandırıcılara kaptırdı.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın bankadan gelen mesajdaki linke tıkladığını ve açılan sayfaya banka hesabıyla ilgili bilgileri girdiğini; bir süre sonra da banka tarafından aranarak, hesabında bulunan 71 bin Euro’nun yurt dışında bulunan 10’dan fazla farklı hesaba transfer edildiğini öğrendiğini yazdı.

Gazete, benzer bir olayın daha, yine Limasol’da sakin 60 yaşındaki bir Rum’un başına geldiğini ve bu kişinin de, kısa mesajdaki linke tıklayıp bilgilerini girdikten sonra, hesabından 4 bin Euro çekildiğini fark ettiğini kaydetti.

Haberde, her iki olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.