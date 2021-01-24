Belediyelere iş birliği

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 80 yaş ve üstündeki kişilerle ilgili aşılama konusunda yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak, yapıcı öneriler çerçevesinde belediyelerle iş birliği yapmaya yöneldi.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, dün yaptıkları paylaşımda Bakan Pilli’nin kendilerini arayıp işbirliği önerdiğini ve bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Mehmet Harmancı açıklamasında şöyle dedi:

“Sağlık Bakanımız Sayın Ali Pilli telefonla arayarak 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın aşılanması konusunda işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Bunun olumlu bir adım olduğunu yani olması gereken olduğunun ve seve seve işbirliği yapacağımızı belirttim.

İkinci etap aşılama öncesinde yarın açıklayacağımız iletişim kanalları vasıtası ile şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri yurttaş olsun veya olmasın herkesin aşı programına dahil olabilmesi için uğraşacağız. Elbette o güne kadar ilgili devlet protokolünün daha da netleşmesi bu programı başarıya ulaşacaktır.”

Sarıçizmeli: Dayanışma önemli

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

“Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli telefonla bana ulaşıp 25 Ocak Pazartesi günü itibarı ile Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın Covid-19 aşılarının yapılmaya başlanacağını bildirdi. Belediyemizin de katkı ve desteklerini talep etti, biz de seve seve bu sürece katkı koyacağımızı sayın bakana ilettik. Özlediğimiz tablo tam da bu. Bu süreci dayanışma içerisinde geçirmekten başka çaremiz yok. Sayın bakana bu sürece verdiği destekten, ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum.

Süreçle ilgili detaylı bilgi belediye resmi web sayfamızdan ve Sağlık Birimimizden aktarılacaktır.”