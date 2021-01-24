‘İlerleme var’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brüksel’de yaptığı 5+1 konferansın Şubat sonu-Mart başında New York’ta gerçekleştirileceği, Türkiye’nin önerisi olan konferans konusunda ilerleme kaydedildiği ve Genel Sekreter’den davet aldıkları yönündeki açıklamasına geniş yer verdi.

Gazete söz konusu haberi “Çavuşoğlu: Beşli Konferans Konusunda İlerleme Kaydettik… AB Gözlemci Olarak Katılacak… Almanya-İspanya Türkiye’ye Karşı Yeni Yaptırımlara Tepki Gösteriyor” başlığıyla aktardı.

Çavuşoğlu’nun Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamanın, Yunanistan’ın karasularını Ege’de 12 deniz miline çıkarmasının savaş sebebi olduğunu da tekrarladığına dikkat çekilerek aktarıldığı haberde Brüksel’den, Almanya ve İspanya’nın Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanmasına tepkili olduğu bilgisi geldiğine de dikkat çekildi.

Gazete Brüksel’den diplomatik bir kaynağa dayanarak, Almanya ve İspanya’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlar listesine yeni yaptırımlar eklenmesine, Kıbrıs prosedürünü torpillememek için karşı çıktığını yazdı.

Habere göre Brüksel’deki kaynak, “Kıbrıs MEB’i ile ilgili yaptırım listesine ek yaptırımlar konusunda henüz herhangi bir karar alınmadı. Dünden olmasını isterdik ama açık sebep ne olabilir: Anlaşma yok çünkü bazıları, şu anki iyileşmeler ve prosedürü torpillemeyip yeniden gerginliğe yol açmayalım gerekçesiyle karşı çıkıyor” dedi. Karşı çıkan ülkelerin Almanya ve İspanya, lehinde olan ülkeninse Fransa olduğuna işaret etti.

Politis gazetesi de “Dışişleri Bakanları Beklemede… AB Üye Devletleri Türkiye’yi ‘İstiyor’” başlıklı haberinde pazartesi günü AB Dış Konular Konseyi çerçevesinde, Kıbrıs sorununda 5+1 konferans ve Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri arifesinde Türkiye ile ilgili nasıl hareket edileceği konusunun da kaçınılmaz olarak ele alınacağını yazdı.

Gazete, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar listesine Rum, Yunan hükümetleri ve Fransa tarafından önerilen isimlerin eklenmesi konusundaki tartışmanın henüz tamamlanmadığını kaydetti.