Toplam sayı 111'e yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 muvazzaf askerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sının daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 111'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 60 il ve KKTC'de 19 Ocak'ta başlayan operasyonda önceki gün iki şüphelinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 200'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak önceki günlerde adliyeye sevk edilen 118 zanlının ardından dün de 62 şüphelinin sevki gerçekleştirildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince bu zanlılardan 46'sı tutuklanırken 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında sevk edilen toplam 180 zanlıdan 111'i tutuklandı, 69'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan gözaltına alınan 200 şüpheliden 18'inin etkin pişmanlıktan faydalandığı, ikisinin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.