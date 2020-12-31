Satıcıya 3 yıl ceza

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesindeki parkta uyuşturucu alışverişi yaptıkları esnada suçüstü yakalanan Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat hakkındaki dava karara bağlandı. Gürsel Ferhat’tan bir gram uyuşturucu satın aldığı esnada yakalanan Denis Kıplagat Sawe, miktarın az olmasından dolayı denetimli serbestlikten yararlandı.

Evinde yapılan aramada 109 gram hintkeneviri, bir gram kokain ve 18 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunan Gürsel Ferhat ise 3 yıl hapis cezası aldı.

Sanıklar hakkındaki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Kararı okuyan Yargıç Umut İnan, sanık Denis Kıplagat Sawe’i bir yıl süreyle denetimli serbestlikten yararlandırdıklarını belirtti. İnan, uyuşturucu suçlarının ciddiyetine değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. İnan, uyuşturucu suçları işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. İnan, Gürsel Ferhat’ın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne değindi. İnan, sanığın tasarrufundaki uyuşturucu miktarlarının ciddiyeti dikkate alındığında, bu hususu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.



