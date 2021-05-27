Kuzeyde 18, güneyde ise 69 yeni vaka 

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan test sayısı 7 bin 417 oldu. 17'si yerel 18 pozitif vaka belirlendi,

28 kişi taburcu edildi.

Güney Kıbrıs'ta ise 69 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi, can kaybı yaşanmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalardan 1’i temaslılardan; 5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa: Yenişehir-1, Hamitköy-1, Haspolat-1, Marmara-1/ Gönyeli-1.



Girne: Girne Merkez- 3Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-2, Dumlupınar-1.Güzelyurt: Yayla-2.Lefke: Lefke Merkez-2, Yedidalga-1, Gemikonağı-1.

Güneyde düşüş sürüyor

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 69 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi, can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısı 72 bin 159'a yükselirken, toplam can kaybı 238'i erkek, 119'u kadın olmak üzere 357'de kaldı.

Rum yetkililer, tedavisi süren 95 hastadan 35'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.