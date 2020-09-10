Kuzeyde 19, güney'de 3 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 10’u yerel toplam 19 yeni vaka tespit edilirken, Güney Kıbrıs’ta sadece 3 yeni hasta belirlendi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 494’e, güneyde ise bin 514’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 214 test yapıldığını ve 19 pozitif vakaya rastlandığını kaydetti.

Pilli, 10 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını kaydetti. Pilli, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

Covid-19 genel durumu

Dün yapılan test sayısı: 1214

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 19

Ülke dışından gelen vakalar: 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 6

Yerel vakalar: 10

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 10



Yapılan toplam test sayısı: 134.479Toplam vaka sayısı: 494İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 296Tedavisi devam eden vaka sayısı: 194Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı: 81Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 113Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4Yoğun bakımda yatan hasta: 0



24 saatte 3 vaka

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saatte içerisinde yapılan 2 bin 251 test sonucunda 3 yeni Covid-19 vakası saptandı. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; toplam vaka sayısı bin 514’e yükseldi.