Vatandaş endişeli

Ömer KADİROĞLU

Yerel bulaşın artması ve çok sayıda temaslı bulunması vatandaşları tedirgin etti. Tanıdıklarına pozitif tanısı konan onlarca kişi test yaptırmak için Lefkoşa’daki Pandemi Merkezi önünde kuyruğa girdi.

Pandemi Merkezi önünde dün sabah saatlerinden itibaren gün boyunca yoğun insan ve ambulans trafiği yaşandı.



Bir yandan Pandemi Merkezi’nden, karantina yerlerine insanlar götürülürken, diğer yandan ambulanslar vatandaşları merkeze taşıdı.Test yaptırmak için merkeze gelen vatandaşlar yoğunluktan dolayı saatlerce bekletildi.Sıcakta bekleyen vatandaşlar zaman zaman gergin anlar yaşarken, “Bir test yaptırıp gideceğiz. Saatlerce burada beklemek zorunda bırakılıyoruz. Bu işin ucu kaçtı ve tedirginiz” şeklinde sitemde bulundu.Pandemi Merkezi’nde yaşanan yoğunluk hastaneye gelen normal hastaları da tedirgin etti.