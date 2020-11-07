Ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Pınarlı köyünde dün öğle saatlerinde, tarlasındaki anızları yakan 71 yaşındaki Mustafa Uyguroğlu az kalsın canından oluyordu.

Şiddetli esen rüzgârın bir anda ters yöne dönmesiyle alevler içinde kalan Uyguroğlu, sağ el ve yüzünün sol kısmından ciddi şekilde yaralandı.

Can havli ile evine giden Uyguroğlu, oğlu tarafından önce Geçitkale Sağlık Ocağı’na götürüldü, ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Anızları yakıyordu

Polisten alınan bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında, Pınarlı'da ağıllar bölgesinde, tarlasındaki anızları yakan Mustafa Uyguroğlu, rüzgârın ters esmesiyle bir anda alevlerin içerisinde kaldı.

Yüzünün sağ kısmı, sağ eli ile sağ bacağı yanan Mustafa Uyguroğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Uyguroğlu tedavi altına alınırken, polis soruşturma başlattı.