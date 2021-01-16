Değeri 41 bin lira

Suna ERDEN

Lefkoşa’da temizlik yapmaya gittiği evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistanlı Maya Muhyyeva hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Evi arandığı sırada 11 parça ziynet eşyasını tuvalete atıp, şifonu çeken zanlının çaldığı altınların değerinin 41 bin 740 TL olduğu belirlendi.

Zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 11 Ocak 2021 tarihinde B.S. isimli şahsın evine temizlik yapmaya giden Maya Muhyyeva’nın hırsızlık yaptığına dair şikâyet aldıklarını söyledi. Polis, bunun üzerine mahkeme emri alıp, zanlının evinde arama yapmaya gittiklerini açıkladı. Polis, arama esnasında zanlının tuvalete geçip, şifonu çektiğini duyduklarını, bunun üzerine rögarda arama yapıldığını ifade etti. Polis, yapılan aramada siyah naylon parçalarına sarılmış 11 adet ziynet eşyası bulduklarını açıkladı.

Polis, şikâyetçiden yapılan soruşturmada ziynet eşyalarının çantasından çalındığına dair bilgi aldıklarını belirtti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde çalıntı 11 parça ziynet eşyasının değer tespitinin yapıldığını; ederinin 41 bin 740 TL olduğunu söyledi.

Polis, zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek,

3 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.