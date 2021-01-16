Pahalıya patladı

Suna ERDEN

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye sahte Türk Lirası sokan ve bir kısmını piyasaya süren Oğulcan Bulut ile kardeşi Yusuf Bulut hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında 11 gündür tutuklu olan zanlıların tasarrufunda 100’er liralık banknotlardan oluşan 4 bin 800 TL sahte para bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Oğulcan Bulut’un 5 Ocak 2021 tarihinde, saat 11.00 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet gösteren, Malin 2 Markete giderek, 86, 92 TL tutarında alışveriş yaptığını, karşılığında sahte 100 lira verdiğini söyledi. Polis, zanlının eşya temininin yanı sıra 13 lira da para üstü aldığını kaydetti. Polis, zanlının aynı gün yine Malin 2 Markete giderek sahte 100 lirayı tedavüle sürmeye çalıştığını, bu esnada görevliler tarafından yakalandığını ifade etti.

Polis, durumun bildirilmesi üzerine zanlı Oğulcan Bulut’un gözaltına alındığını, daha sonra evinde yapılan aramada sahte para tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı evde yaşadığı akrabası Yusuf Bulut’un da gözaltına alındığını açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturmada zanlıların ülke genelinde birçok yerde sahte para tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, piyasaya sürülen iki adet sahte 100 liranın bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların ifade verip, suçlarını kabul ettiklerini, Oğulcan Bulut’un sahte paraların bir kısmını

10 Haziran 2020 tarihinde Girne Limanı’ndan ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis zanlı Yusuf Bulut’un da ifadesinde sahte paraları 29 Haziran 2020 tarihinde e Girne Limanı’ndan getirdiği beyanında bulunduğunu aktardı.

20 bin nakit teminat yatırdılar

Polis, zanlı Oğulcan Bulut’un borcuna karşılık olarak S.T isimli bir şahsa verdiği 2 adet 100 TL banknotun da tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturmada Gazimağusa’da 27 adet 100 liralık sahte banknotlar tespit ettiklerini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu toplam 48 adet 100’er liralık sahte banknot ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 120’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.