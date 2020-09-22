‘Kuzeyde daha ucuz’

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye’den, Geçitköy Barajı’na su akışının önümüzdeki günlerde başlayacağını ve bir süre sonra Rumlara da satma konusunda teklif sunabileceklerini söyledi. Taçoy, dün akşam tv2020’de Reşat Akar’ın yönettiği ‘Son Durum’ programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri eski bakanlarından Kutlay Erk’in de katıldığı programda önce Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili süreç tartışıldı, daha sonra iç sorunlara değinildi. Bakan Taçoy Türkiye’den gelecek suyun bir süre sonra Rum tarafına da satılabileceğini belirterek “elektrikte de aynı teklifi yapacağız” dedi.

Taçoy şöyle devam etti:

“25 Eylül’de su geliyor. Geçitköy Barajı’na akacak. Eski rehavetimize kavuşacağız. Güney Kıbrıs suyu oldukça pahalıya kullanıyor. Biz hem ucuz hem kaliteli suyu güneye satabiliriz. Şunu diyoruz, ‘Siz anlaşma mı istiyorsunuz, buyurun gelin, iyi niyet göstergesi mi güven artırıcı önlem mi işe teklif. Eğer kabul ederlerse kaliteli ve ucuz su kullanma imkanına sahip olacaklardır. Bize de Rum’a da yetecek kadar suyumuz olacak.

Ayrıca güneyde elektriğin kilowat saati 30 cent, kuzeyde ise 13 cent. Güneye elektrik de verebiliriz. Ancak güney ‘Türkiye’ye Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için Kıbrıs adasına elektrik satamaz’ tavrından vazgeçmelidir. Eğer Rumlar bu tavrından vazgeçerse Türkiye, bunu yapma niyetindedir. Güney kaldırsın blokesini, elektriğini alsın.



Elektrik eğer enterkonnekte olursa üretim artacak. Maliyetler düşecek ve güneye de elektrik satabilecek duruma gelebiliriz. Mesela 8 cente güneye elektrik versek, 30 cente dağıtırsa hem maliyeti düşer hem de kar oranı artar.Daha ucuz maliyetli ve ekonomiye artı getirmeyi düşünüyorlarsa, insanların giderlerin düşmesini istiyorlarsa teklifimizi değerlendirmeleri gerekir.”



Erk: Su için teklif yapabiliriz

Dışişleri eski Bakanı Kutlay Erk ise şunları söyledi:

“Enterkonnekte sistemine bağlanabilirsek daha düşük fiyattan elektrik tüketen bir duruma geleceğiz. Bugün Rum tarafı enterkonnekteye bağlanın derse, Türkiye’den kuzeye bağlanması en az bir buçuk yıl sürer. Dolayısıyla birinci madde Rumların itirazının kalkmasıdır. Ancak bunu kolay kolay kaldıracağa benzemiyorlar. İkincisi bir de süreç meseledir. Kısacası Rumlara elektrik satabilecek durumda değiliz.

Su konusuna baktığımız da ise yılda 75 milyon metreküptür. Bunun 37 buçuğu evsel amaçlar için kullanıyoruz. Tarımın 37 buçuğundan daha haber yok. Dolayısıyla bu 75 milyon metreküpü tamamlarsak eğer Rum’un kapısına dayanabilir ve “Arkadaş susuzluktan ötüyorsun. Sana su verelim” diyebiliriz. Ancak şu anda 37 buçuğu almaya çalışıyoruz. Tarım için olanı da tamamlarsak o zaman olabilir. Bu proje 20 yıl önce konuşulmuştu. O zaman Rumların tepkisi gördük, pek istekli değillerdi. Bu 75 milyon metreküpü güvenilir bir hizmetle alıp ondan sonra Rumlara teklifte bulunabiliriz.”

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020, 10:46