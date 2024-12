‘Kuzu masası’ kurulmalı

Abdullah SUİÇMEZ

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ayladır ellerinde kalan kuzularla ilgili çözüm üretilmesi amacıyla 5’li kuzu masası kurulması için çağrı yaptıklarını ancak yetkililerin buna kulak tıkadığını söyledi.

Tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılan Naimoğulları, “Bizim derdimiz üretimin devam etmesini sağlamaktır” dedi.

Diyalog’a konuşan kasaplar ise yılbaşında ete zam yapılmayacağını, tüm kuzu alacaklar için kilosunu 600 liradan satacaklarını ifade etti.

Çağrılarımız karşılık bulmadı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Naimoğulları, toplumsal düşündüklerini, halkın güneye gitmesini önlemenin yollarını aradıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Sayın Reşat Akar sizin önderliğinizde elimizde kalan kuzuların pazarlanması için yola çıktık. Kuzu masası kurulması için defalarca çağrı yaptık ancak cevap alamadık.

Üreticiler mağdurdur, ellerinde kalan hayvanları satmanın yollarını arıyorlar.

Bizim derdimiz canlı hayvanı ihraç etmektir. Aylardır satılmayan kuzuları, oğlakları, danaları ihraç ederek, üreticinin ayakta kalmasını sağlamaktır.

Şu anda çiftlikler 30-40 kiloluk kuzu doldu. Mezbahalarda yeterli kesim yok. Kasabın da hayvancının da devletin de bakanlıkların da yapması gereken bir araya gelip, çözüm üretmesidir.

Başbakan bu ayın 25’inde 13. maaşların ödeyeceğini söyledi, ama insanlar maaşlarını güneyde harcarsa o zaman bizim ekonomimiz ne olacak.

Güney ithal et geliyor ama günü geldiğinde üretim fazlalığı varsa Arap ülkelerine et pazarlanıyor.

Bizim de artık bir çözüm üretmemiz gerekiyor.”

Kasapların sadece kar etme amacıyla hareket ettiğini dile getiren Naimoğulları, bu durumdan herkesin zarar gördüğünü söyledi.

Ali Onbaşı: En pahalı et bizde

Diyalog’a konuşan kasap dükkanı işletmecileri ise güneyde canlı hayvanın daha ucuz olduğunu, bunun da et fiyatlarına yansıdığını dile getirdi.

Onbaşı Kasap dükkanının işletmecisi Ali Onbaşı, “dünyanın en pahalı eti bu ülkede” ifadesini kullanarak, şunları söyledi:

“Kuzu aldım, depoya koydum, yılbaşında da aldığım fiyattan satacağım. Son 6 aydır eti aynı fiyattan satıyorum. 20 kiloluk kuzuyla 40 kişi doyar. Eğer müşteri tüm kuzu alırsa 20 kilosunu 650 liraya satarım. Güneyde canlı kuzunun kilosu 160 liraya geliyor. Biz ise canlı kuzuyu 240 liraya alıyoruz. O yüzden kuzeyde et daha pahalıdır. Hayvanı almakla kalmıyor, kesim parası da var. Hayvanı taşıma, kesme gibi işlemler ve kendi karımı koyduğum zaman kilosu etin kilosu 750-800 olur. Hayvancı daha fazla kar ediyor. Süt de ona kalıyor. Biz kasaplar stopaj parası da veriyoruz. Dünyanın en pahalı etini biz alıyoruz.

Hayvancılar şimdi de canlı hayvan için 250-255 lira istiyorlar. Yılbaşına kadar 270 olur.”

Azmi Erkasap: Halkı et yemeğe davet ediyoruz

Lefkoşa’da kasap dükkanı işleten Azmi Erkasap ise, yılbaşında halkın et yemesi için uygun bir tarife uygulayacaklarını söyledi. Erkasap, “Birçok yerde 800 liradan başlayan kuzu etini yılbaşı dolayısıyla tüm kuzuyu kilosu 600 liraya satacağız. Herkesin et yemesi için bu fiyatı uygulayacağız, körpe kuzuyu ucuza satacağız. Halkı et yemeğe davet ediyoruz” dedi.

Erkasap , kuzunun 20 kilo civarında olduğunu, toplam 12 bin liraya mal olacağını söyledi.

200 lira fark var

Kasap Ali Onbaşı da “Bir kuzu şu an 20-25 kilo civarındadır. Toplam fiyatım 650 liradır. Parkende fiyatı 750 liradır. Güneyle kıyaslarsak 200 lira fark vardır. 200 lira için kaliteden ödün vermeyelim” dedi.