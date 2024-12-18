Halk konuşuyor

Ömer KADİROĞLU

2024 yılının sevindirici ve üzücü olaylarını değerlendiren vatandaşlar, yılın başarılı siyasileri ve güvenilen isimleri de ortaya koydu.

Bugünden başlayarak halkın görüşlerini yayınlıyoruz…

Kamil Birkaya

“2024 yılında beni sevindiren hiç bir şey yoktur. Hayatımızda hiçbir değişiklik yoktur. 2024 yılında geçim şartları kötü bir hale geldi. Sanırım 2025 yılı daha kötü geçecek. 2024 yılında en başarılı siyasetçi yoktur en başarılı insanlardır halktır. Siyasilerde ciddi ve gerçek konuşan yoktur. Bu ülkede en çok güvendiğim kimsem yoktur. Kimseye artık güvenimiz kalmadı.”

Kazım Kazımoğlu

“2024 yılında beni üzen olay eşimin hayatını kaybetmesi oldu. Bir de sağlık sisteminin kötü olmasıdır. Eşim rahatsızken özel doktora gittik ve bizi kabul etmedi. Devlet hastanesine gittik ve orada da çok uzun süre bekledik. Saat 10.00’da hastaneye gittik ve 16.00’ya kadar kimse ilgilenmedi. 2024 yılında mutlu olduğum tek bir konu huzur ve barış içinde yaşamamız oldu. 2024 yılında başarılı gördüğüm siyasetçi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır. Ülkede en fazla güven duyduğum takdir ettiğim kişiler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’dir.”

Halil Korkmaz

“2024 yılında beni üzen sosyal yardım alıyor ve geçinemiyor olmamdır. Onkoloji hastasıyım ve ilaçlarımı bulup alamıyorum. 6 bin TL sosyal yardım alıyorum ve ilaçlarıma yetmiyor. 2024 yılında geçimim daha da kötü oldu hatta 2025 yılında daha da kötü olacak. Bu ülkede hiçbir siyasiye güvenmiyorum. Ülkede en fazla güvendiğim ve takdir ettiğim Dr. Okan Okandağlı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eski Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’dır. Mustafa Akıncı konuşması düzgün ve bilgili bir adamdı halk için de bir şeyler yapmaya çalışıyordu.”

Osman Üstünsoy

“2024 yılında çok bir şey yaşamadım orta halli bir yıl oldu. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasetçi Başbakan Ünal Üstel’dir. Ülkede güvendiğim ve takdir ettiğim kişiler vardır. Kurucu merhum Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve Başbakan Ünal Üstel’dir.”

Hasan Gürses

“2024 yılında beni üzen olaylar dünyada yaşanan savaşlardır. Ülkemiz için de baktığımızda ülkedeki idaresizlik ve başarısızlık beni üzüyor. Mutlu olduğum nokta ise ailemin mutlu olmasıdır. Çevremize baktığımızda savaşlar nedeniyle tam bir ateş çemberi ortasındayız. 2024 yılında başarılı gördüğüm siyasetçi Ersin Tatar’dır. Bu ülkede güvendiğim takdir ettiğim isimler eşim, annem ve evlatlarımdır.”

Mustafa Çakaloğlu

“2024 yılında Türkiye’deki büyük depremde yaşananlar bizleri üzen olaylardır. Ülkede mutlu olduğum konu ise ülkenin kalkınması için mücadele içerisinde olan insanların var olduğunu görmek oldu. 2024 yılında geçim sıkıntılarımız daha da arttı. Bu ülkede denetim yok ve bugün aldığımız ürünü yarın başka fiyata alıyoruz ve çocuklu aileler daha büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda yetkililerden çalışmalar yapılmasını istiyorum. Ülkede güven duyduğum herhangi bir siyasetçi yoktur çünkü siyaseti kendileri için çalışıyor halk için değildir. Bu ülkede en çok güven duyduğum ve takdir ettim isim Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır.”