Güzel anlar yaşandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) akademisyenleri, çalışanları ve öğrencilerinden oluşan bir topluluk; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek, koruma altındaki yaşlı bireyler ile buluştu.

Verilen bilgiye göre; GAÜ İletişim Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nin iş birliğinde, GAÜ Sinema Kulübü’nün de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Neriman Saygılı’nın koordinasyonunda planlandı. Yeni yıl kutlaması olarak ta düşünülen etkinlikte, Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Yard. Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu’da yer aldı. Ziyaret sırasında; merkezde kalan her bir yaşlı bireyin yaşam ihtiyaçlarına yönelik olarak alınan, gündelik kullanım amaçlı ek eşya ve malzemeler de kendilerine hediye edildi. Etkinliğin, önemli diğer kısmını ise; Ev işi yiyecek ve ikramlıklar ile hep birlikte yapılan ara öğün eşliğinde, GAÜ Sinema Kulübü’nce gösterimi yapılan, başrolleri Münir Özkul ve Adile Naşit tarafından paylaşılan, Yönetmen Orhan Aksoy’un unutulmaz aile filmi, “Neşeli Günler”in izlenmesi oldu. GAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hasan Cengiz Sayılı da sesi ve gitarı ile güzel anlar yaşattı.

