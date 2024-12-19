Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından düzenlenen 5’inci Liseler Arası Tasarım Yarışması’nda ödüller önceki gece verildi.

Açıklamada, “Bir Çizginin Hikayesi” temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni ARUCAD Sanat Galerisi’nde yer aldı. Yarışmaya başvuran öğrencilerin eserlerinden oluşturulan sergide de 10 farklı ülkelerden 80 öğrencinin eser, yer adlı.

Yarışma birincisi Kazakistan’dan KILC College öğrencisi RuYuan Wen, ikinci Türkiye’den Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Yağmur Çağlar ve üçüncü Kuzey Kıbrıs’tan 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Semina Koçak oldu. Erbil Arkın Özel Ödülünü Kuzey Kıbrıs’tan Esin Leman Lisesi öğrencisi Nil Yaşarcan, Sosyal Medya Ödülünü ise Türkiye’den Ufuk Arslan Anadolu Lisesi öğrencisi Ceren Arısoy aldı. Dereceye giren öğrencilere ARUCAD’da tam burs, para ödülü ve başarı belgeleri takdim edildi.

Törende yaptığı konuşmada ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, bu yarışmaların, öğrencilere yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunduğunu kaydetti.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi de, yarışmanın 5’inci yılında 10 farklı ülkeden 80 başvuru almanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.