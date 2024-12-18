İkisine de yazık oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da alkollü, süratli ve ehliyetsiz araç kullanarak, bisikletiyle seyreden 25 yaşındaki Zambiya uyruklu Gabriel Shimata Kasongo’ya çarparak ölümüne neden olan Hüseyin Bal hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Ceza yasasında 2024’te yapılan değişiklikle ölümle sonuçlanan kazalar için 14 yıl hapis öngörülse de sanık, kaza tarihi 2023 olduğu için değiştirilen yasanın kapsamı dışında kaldı.

Ağır cezada 9 davadan yargılanan sanık, 6 yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanığın, süratli, dikkatsiz, ehliyetsiz ve tedbirsiz araç kullandığı belirtildi. Ayrıca artan trafik kazalarının toplumda endişe ve tedirginliğe yol açtığı kaydedildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti adına kararı okuyan yargıç, kazanın 27 Kasım 2023 tarihinde, saat 23.45 sıralarında Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Yargıç, sanığın cadde boyunca MP 468 plakalı salon aracı süratli bir şekilde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinden sürüş ehliyetsiz ve 98 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrederken, dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiği esnada, önünde bisiklet ile seyreden Kasongo’ya çarptığını söyledi.

Yargıç, çarpmanın etkisi ile Kasongo’nun savrulduğunu, aracın da çarpma noktasından 108 metre sonra durabildiğini açıkladı.

Yargıç, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ağır ceza yargıcı, kazayla ilgili olguları değerlendirirken, sanığın çarpmanın ardından 108 metre sonra durmasının süratli olduğunu gözler önüne serdiğini kaydetti. Yargıç, sanığın alkollü, süratli, tedbirsiz, dikkatsiz ve ehliyetsiz araç kullanarak, kazaya davetiye çıkardığını ifade etti. Yargıç, sanığın trafik ışıklarına yaklaştığında da hızını düşürmediğinin kamera kayıtlarında görüldüğünü kaydetti.

6 yıl hapis yatacak

Artan trafik kazalarının toplumda endişe ve tedirginlik yarattığını kaydeden yargıç, yollarda tehlike saçan sanık gibi kimselere hoşgörüyle yaklaşılamayacağını dile getirdi. Yargıç, meclisin yasada değişiklik yaparak, ölümle sonuçlanan kazalarda cezaları artırdığını, ancak sanığın yargılandığı kazanın meydana geldiği tarihte en fazla 7 yıl hapis öngören yasanın yürürlükte olduğunu, bu çerçevede sanığa ceza belirleneceğini kaydetti.

Yargıç, sanığın 25 yaşında genç ve sabıkasız olmasını, davasını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini söyledikten sonra oy birliğiyle 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.