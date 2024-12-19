5’li görüşmeye destek

Londra’ya giden Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’yle görüştüğü haber verildi.

Kombos’un temasları esnasında buna paralel olarak iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun da gözden geçirildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, haberinin devamında Kombos ile Lammy’nin açıklamalarına yer verdi.

Açıklamasında Birleşik Krallığın Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi bir beş taraflı görüşmede bulunmasının özel bir öneme sahip olduğunu dile getiren Kombos, Londra’nın sahip olduğu çeşitli sıfatlardan ötürü oynadığı belirleyici role de işaret etti.

Lammy’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Londra’nın, ulusal konuyla ilgili sahip olduğu çeşitli sıfatları altında sahip olduğu belirleyici rolden söz eden Kombos, dolayısıyla İngiltere’nin beş taraflı görüşmedeki varlığının özel bir öneme sahip olduğunu yineledi.

Rum tarafının başından bu yana beklediği gibi toplantının gerekli ve önemli siyasi düzeyde olacağını ifade eden Kombos, beş taraflı görüşmeye gitmeden önce durumun nasıl gelişeceğini aynı zamanda orada tam olarak ne olacağını görmeyi beklediklerini söyledi.

Kombos Birleşik Krallığın rolünün açık olduğunu ve herkes açısından bağlayıcı olan BM Güvenlik Konseyi kararları bulunduğunu da savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanının resmi konutunda gerçekleşen karşılama esnasında kısa bir açıklama yapan David Lammy ise, mükemmel ve sıcak bir ikili ilişkiden söz etti.

Lammy açıklamasında Orta Doğu’daki kriz esnasında uluslararası topluma sağladığı yardım, Ukrayna halkını destekleme şekli ve kara para aklanmasıyla mücadele etmeyi sürdürdüğü yöntemden ötürü de İngiliz hükümetinin Güney Kıbrıs’a yönelik minnetini de ifade etti.

Lammy’le görüşmelerinin iki ülke liderlerinin 60 günlük süre içinde iki kez görüşmesinin ardından gerçekleştiğine de işaret eden Kombos, net bir siyasi yönelim olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin derinleşmesi için muhatabıyla niyetleri eylemlere ve sonuçlara dönüştürmeyi üstlendiklerini ifade etti.