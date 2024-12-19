‘İki önemli komşusuyuz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti. Erdoğan ortak basın toplantısında, "Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır, Suriye'nin iki önemli komşusu olarak birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız. Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yle birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Lübnan'da ateşkes sağlanmış olsa da bir milyondan fazla insanın yerlerinden edildiğini, dört binden fazla Lübnanlının İsrail tarafından katledildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

“Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır, Suriye'nin iki önemli komşusu olarak birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız. Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir.

Suriye'deki kargaşanın sıkıntısını da son 13 yıldır tüm bölge çekmiştir. Tıpkı bizim gibi Lübnan da Suriyeli kardeşlerimize tereddütsüz kucağını açmış ev sahipliği yapmıştır.

Suriye'de günlük yaşamın normalleşmesi önceliğidir, tüm kesimlerin temsil edildiği kapsayıcı kuşatıcı bir idarenin daimi Suriye kadar biz bölge ülkeleri için de önem arz ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması da ülkemizin taviz vermeyeceği husustur.

Türkiye bu süreçte ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak gereken her türlü katkıyı sunacaktır. Bu dönem birlik içinde dayanışma içinde karşılıklı uzlaşı ve temenni ile hareket edilmesi gereken kritik bir dönemdir. Basiret ve feraseti ile Suriye halkının Allah'ın izniyle alnının akıyla yürekten inanıyorum, Türkiye ve Lübnan olarak müşterek hedefimiz Suriye'yi yeni bir şevkle ayağa kaldırmaktır

Suriye'nin istikrarının bölgenin istikrarı anlamına geldiğini bilen herkesin bu sürece katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz."

Mikati: Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik

Lübnan Başbakanı Mikati ise, Türkiye'ye Lübnan'a ve halkına karşı beslediği duygulardan dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Lübnan'ın içinden geçtiği tarih boyunca her çetrefilli ve zorlu dönemde Türkiye destek ülkesi olmuştur." dedi.

Türkiye'nin, Lübnan'da olup biten bütün gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkati çeken Mikati, ülkesinin aylardan beri İsrail'in saldırıları neticesinde ekonomik, toplumsal ve çevresel bağlamda ciddi zararlara maruz kaldığını belirtti.

Macron ile Suriye’yi konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

