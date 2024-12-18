Yalanı tutmadı

Lefkoşa’da trafik denetimleri esnasında kullanımındaki kiralın aracın sözleşmesinin yanında olmadığını söyleyerek, polisten süre isteyen Muhammed Beşir, uyanıklık yapmaya kalkıştı.

Zanlı, bir gün sonra polise giderek, sahtelediği araç kiralama sözleşmesini ibraz etti. Polis, kısa sürede sözleşmenin sahte olduğunu, aracın başkası adına kiralanmış olduğunu tespit etti.

Oyunu ortaya çıkan zanlı ise polise giderek, suçunu itiraf etti. Tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, zanlının 13 Aralık 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında durdurulduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının kullanımındaki ZUC 414 plakalı kiralık aracın evraklarının istendiğini ancak görevli memura, araç kiralama sözleşmesinin yanında olmadığını, daha sonra Lefkoşa Trafik Şubesine getireceğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının bir gün sonra saat 18.00 sıralarında şubeye geldiğini ve Lapta’da faaliyet gösteren bir şirket adına düzenlenen, 13-16 tarihlerini kapsayan kira sözleşmesini sunduğunu belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının araç kira sözleşmesine kendi adını yazarak sahteledikten sonra şubede görevli memura verdiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, 16 Aralık tarihinde Lapta'da faaliyet gösteren araç kiralık şirketinden yapılan soruşturmada söz konusu aracı J.U.W.’ye kiraladıklarını söylediklerini aktardı. Polis, aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye celp edilen zanlının işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini kaydetti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, emare olarak alınan kira sözleşmesi ile kira sözleşmesi makbuz kökünün üzerindeki yazının, zanlıdan alınan el yazı ve imza örnekleri ile karşılaştırılacağını açıkladı. Polis memuru, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.