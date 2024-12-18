Mersin'in Tarsus ilçesinde 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari Hakan Mansuroğlu’nun KKTC’de yaşadığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık, sahtekarlık başta olmak üzere 59 davadan hüküm giyen Mansuroğlu, KKTC’den Türkiye’ye gitmeye kalkışınca Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında Havalimanı Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yakalandı.

Polis kontrolü sırasında yapılan incelemelerde, Hakan Mansuroğlu’nun dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplamda 56 farklı mahkeme tarafından verilen 39 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ve 31 bin 660 TL para cezasıyla arandığı tespit edildi. Yakalanan Mansuroğlu, konu hakkında bilgilendirilen Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme kararıyla tutuklanan şahıs, Tarsus Cezaevine gönderildi. Yetkililer, Hakan Mansuroğlu’nun ülkeye giriş tarihinin belli olmadığına dikkat çekerek, şahsın uzun yıllar sonra Türkiye’ye giriş yaptığı sırada unutulduğu düşüncesiyle hareket etmiş olabileceğini belirtti.

18 kişi yasaklı göçmen ilan edildi

KKTC Bakanlar Kurulu da Hakan Mansuroğlu ile birlikte 18 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan iki ayrı kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan güvenlik raporları ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri belirtilen 13 kişinin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.”

‘Yasaklı göçmen’ ilan edilen isimler ise şöyle:

1. Eric Onyekachi Ifeanyi Mba

2. Martins Chukwudiebube Udeugwu

3. Raymond Chinwendu Udeugwu

4. Afamefune Henry Uwadibie

5. Michael Chiedu Ezekwelu

6. Fidelis Peremene Edonyabo

7. Justin Ikechukwu Osuji

8. Natural Gabriel Olokpa

9. Oghenetejiri Precious Ohwode

10. Philips Tamarapreye Adeola

11. Shedrack Osasenaga Omoruyi

12. Mackins Osama Omoruyi

13. Andrii Nemeriuk

14. Mert Kılınç

15. Lütfiye Kılınç

16. Hakan Mansuroğlu

17. Tacettin Isbah

18. Elvira Madiiarova