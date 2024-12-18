‘İçmek için getirdim’

Kuzey Kıbrıs’a yerleşmeye gelen ve yüksek gelirli kişi sıfatıyla oturma izni başvurusunda bulunan ancak Ercan Havaalanı’nda uyuşturucuyla yakalanan 28 yaşındaki Cimberly Papenfuss hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesi üzerine valizinde yapılan aramada tütün ile karışık yaklaşık 100 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan zanlının ifadesinde içmek için getirdiğini söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 13 Aralık 2024 tarihinde saat 22.00’de Ercan Havalimanı'nda yolcu salonu içerisinde bulunan zanlının valizine o esnada görevli olan narkotik ekiplerinin yanındaki dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada 4 adet üzerlerinde Pueblo yazılı mavi renk tütün paketleri içerisinde yaklaşık 100 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, ele geçirilen maddeyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin nevi ve miktarının tespiti için analize gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi kendi kullanımı için getirdiğini söylediğini ancak KKTC’de herhangi bir bağı olup olmadığını araştıracaklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu ifade ederek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı müvekkilinin astım hastası olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

