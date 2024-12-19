İşgalini genişletti

Esad rejiminin çökmesinin ardından İsrail ordusu, Suriye'de bir ülke kadar toprak işgal etti. İşgalini 380 kilometrekareye çıkartan İsrail, Malta'dan daha büyük bir toprak parçası elde etti. Malta 316, Maldivler ise 300 kilometrekare toprağa sahip. 22 bin kilometrekare toprağı olan İsrail, İsrail'den ele geçirdiği alanla, ülkesini yüzde 1,6 daha genişletmiş oldu. Suriye ordusunun dağılmasını fırsat bilen İsrail, Şam'a 20 kilometre yaklaşırken, "terörist unsurları engelleme" gerekçesiyle başlattığı işgal hareketini, kalıcı ve daha genişleyici nitelikte yürütüyor. İsrail ordusu, kendi ülke sınırından 10 kilometre ileriye kadar girmiş durumda. İsrail, 51 yıldır ilk kez topraklarını genişletme fırsatı yakaladı. Suriye'deki rejim değişiminin ardından yaşanan boşluğu fırsat bilen İsrail, önce Golan tepelerindeki işgalini genişletti. Ardından, "terörist unsurların eline geçmemesi" iddiasıyla Suriye'deki 400'e yakın askeri hedefi vurdu.

İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesinin yüzde 80'ini imha ettiği tahmin ediliyor. Askeri alanlar, deniz üsleri, elektronik savaş sistemleri, füze bataryaları gibi hedefleri imha eden İsrail, ikinci dalgada kara işgalini genişletti.

En derin noktaya ulaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Muharebe Mühendislik Kolordusu'na bağlı 603. Tabur, İsrail güçlerinin Suriye'de girdiği en derin nokta olan Tel Hadar'a ulaştı.

Tel Hadar, İsrail sınırına 10 kilometre, Şam'a ise 20 kilometreden biraz fazla mesafede bulunuyor. The Jerusalem Post'a konuşan taburun bölük komutanı Yüzbaşı Uri Almog, “Geçen çarşamba günü hafta sonu tatili için El-Hiam'dan ayrıldık. Cumartesi günü telefonlar aldım ve cumartesi gecesi tüm bölük Golan Tepeleri'nde toplanmıştı. Pazar günü ise Suriye topraklarındaydık” diyerek, işgallerini gururla anlattı. Almong, "Bu IDF'nin Suriye'ye girdiği en uzak nokta. En son 12 Ekim 1973'te Golani güçleri bu dağı ele geçirmişti” diye ekledi.

Suriye'de bir ülke kadar toprak işgal etti. İşgalini yaklaşık 380 kilometrekareye çıkartan İsrail, Malta'dan daha büyük bir toprak parçası elde etti. Malta 316, Maldivler ise 300 kilometrekare toprağa sahip. 22 bin kilometrekare toprağı olan İsrail, İsrail'den ele geçirdiği alanla, ülkesini yüzde 1,6 daha genişletmiş oldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ordusu son işgaliyle, Şam ile Beyrut arasındaki karayoluna da 15 kilometre yaklaştı. İşgal sırasında Suriye'nin önemli su kaynaklarından Yarmuk Nehri de İsrail denetimine açık hale geldi.

