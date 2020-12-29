Uyuşturucu bulundu

Suna ERDEN

Aracını yanlış bir şekilde polis karakolunun yakınına park eden Özgün Livaneli’nin başı yandı. Trafik cezası yazılan zanlının aracında yapılan aramada uyuşturucu bulununca Özgün Livaneli kendisini Narkotik Şube’de buldu. Gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Özgün Livaneli’nin 10 Aralık 2020 tarihinde aracını Demirhan Polis Karakolu’nun yakınına tehlikeli şekilde park ettiğini söyledi. Polis, zanlıya trafik cezası yazıldığını, ayrıca aracında arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada torpido gözünde 2 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ifade etti. Durumun bildirildiğini kaydeden polis, zanlının önceki gün teslim olduğunu anlattı. Polis, gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan zanlının bazı sözlü beyanları ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.