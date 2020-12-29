Eski astsubay 18 ay hapis yatacak

Lefkoşa’ya bağlı Yiğitler köyündeki evinde ihbar üzerine yapılan aramada ruhsatsız silah ve mermi bulunan eski astsubay Mehmet Göktepe hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’deki evinde yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre tabanca, 148 adet 9 milimetre çapında, 13 adet de 7,65 çapında canlı mermi bulunduğu hatırlatıldı. Sanığın ifadesinde 2005 ile 2006 tarihleri arasında astsubay olduğu dönemde helikopterle Ankara’ya gittiğinde bir arkadaşının tabancayı hediye ettiğini beyan ettiği kaydedildi. Yapılan araştırmada mermilerin GKK’ya ait olduğunun tespit edildiği anımsatıldı.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Umut İnan, Mehmet Göktepe’nin mahkûm olduğu kanunsuz patlayıcı madde ve ateşli silah tasarrufu suçlarının artış gösterdiğini söyledi. Ateşli silahların neden olduğu olayların vahametle sonuçlandığını kaydeden İnan, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.