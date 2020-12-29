‘Perişanız’

Hüseyin ÇİÇEK

Hükümetin, Türkiye’den sağlanan kaynakla 13’üncü maaşları ödemesine karşın, Lefkoşa esnafı gibi Gazimağusa esnafı da işlerin kötü gitmesinden yakınıyor. Diyalog’a konuşan esnaf, 1974’ten bu yana en kötü dönemin yaşandığını belirterek “bizi perişan ettiler” diyor.

Ülkede turist ve öğrenci kalmadığına dikkat çeken mağaza sahipleri, yerli halkın ise ekonomik kriz nedeniyle alış-veriş yapamadığını belirterek “maaşlar maalesef kredi kartı borçlarına ve marketlere gittiği için bize bir şey kalmıyor” diyor.

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Ne dediler?..

Halil Hürtürk

“13. maaşlar ödendi ancak çarşıya yansımadı. Herkes borçlarını, su elektrik faturalarını ve kredi taksitlerini ödedi; bu yüzden 13. maaş çarşıya yansımadı. Haliyle esnaf yine umduğunu bulamadı. Zaten eskisi gibi ne memurun ne de özel sektör çalışanlarının alım gücü azaldı.”

Hüseyin İlhan

“13. maaşlar ödendi ancak çarşıda canlanma olmadı. İşlerin durumu berbat, dükkanlarımızın kirasını, elektriğini ödeyemeyecek durumdayız. Esnafın, halkın hali perişan... Bu gidişle sonumuz ne olacak bilemiyorum.”

Ahmet Talan

“13. maaşlar bize yansımadı, işler yüzde 70 oranında düşmüş durumda. Maaşları ödemekte zorlanıyoruz. Daha önce günde 20 kilo döner satıyorduk şimdi 10 kilo döner satar duruma geldik. Perişan durumdayız, dükkân kirasını bile ödeyemiyoruz.”

İbrahim Küçük

“Salgın nedeniyle insanlar dışarı çıkmaya dolayısıyla çarşıya gelmeye korkuyorlar. Ayrıca 13. maaşların geç ödenmesi piyasanın canlanmasını önledi. Biz firma olarak, yüzde 50 indirim kampanyası yaptık. İşleri canlandırmaya çalışıyoruz.”

Aşkın Kılıç

“Ödemenin geç yapılması çarşıyı etkiledi. Ayrıca Coronavirüs nedeniyle eğlenceler yasak, restoranlar kapalı, dolayısıyla insanlar dışarı çıkmayacakları için kıyafet alışverişi yapmıyorlar.

Yılmaz Parlan

“13. maaş bankalara ve devlete geri döndüğü için çarşıya yansımadı. Ülkede siyasi ve ekonomik çatı artık çökmüştür. Bakın bu bir kriz değildir, artık çatı çökmüş durumdadır. Dünya Sağlık Örgütü en başından itibaren ‘ülkeler, kıtalar güçlerini birleştirmezse bu tahribatın altından kalkamayız’ demişti. Biz ise komşumuz Güney Kıbrıs ile kapıları kapatıyoruz. Küçük esnafı nefes alamaz duruma getirdiler. 10 binin üzerinde mağaza kapandı, peki Ticaret, Sanayi odaları ne yapıyor.”

İbrahim Gedik

“13. maaşların ödenmesiyle piyasada ufak da olsa bir canlanma oldu. Ancak işlerimiz geçen yıllara oranla düşmüş durumdadır, salgının bunda etkisi vardır. Ancak buna da şükür diyoruz ve sağlığın öncelikli olduğunu biliyoruz. Biz salgının başından itibaren tüm kurallara uyduk, müşterilerimizin de uymasını sağladık. Devletimiz de sürekli sıkı denetimler yaparsa bu sorunun üstesinden erken zamanda geleceğiz.”

Tahir Kasap

“13. maaşların ödenmesinden sonra hafif de olsa bir hareketlilik oldu ancak Covid-19 nedeniyle eski hareket yok. Ama yine de satışlarımızdan memnunuz, umarım 2021 yılı daha sağlıklı ve iyi bir yıl olur.”