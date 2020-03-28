Ladona Tepesinde can pazarı

Hüseyin ÇİÇEK

Çınarlı köyünde meydana gelen trafik kazasında içerisinde üç kişinin bulunduğu araç tepeden uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü Ergin Gülfidan, araçta yolcu olarak bulunan Eren Kantara (22) ve Ali Eraksan (26) Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların müşahede altına alındığı belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 19.00 sıralarında, Çınarlı köyünün kuzey doğu kısmında bulunan Ladona Tepesi mevkiinde meydana geldi. Yönetimindeki EP 053 plakalı araçla seyreden Ergin Gülfidan, direksiyon hâkimiyetini kaybedip, tepeden uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ergin Gülfidan, araçta yolcu olarak bulunan Eren Kantara ve Ali Eraksan Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların müşahede altına alındığı belirtildi.