Lefkoşa aydınlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa'da Fener Alayı düzenlendi.



Bando eşliğinde Metehan-Dereboyu Kavşağı ışıklarından başlayan Fener Alayı yürüyüşü Atatürk Büstü önünde tamamladı. Fener Alayı etkinliği başkentte renkli anların yaşanmasına neden oldu.Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra bakanlık bürokratları, bakanlık personeli, gönüllü öğretmenler, gençler ve halk katıldı.